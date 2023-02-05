Новосибирцы одержали победу. Фото: hcsibir.ru/

ХК «Сибирь» победила «Адмирал» и заняли первое место в Восточной конференции КХЛ. Матч прошел сегодня 5 февраля.

- Шайбу в основное время в большинстве забросил Тэйлор Бек, а победная на счету Алексея Яковлева, - сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

В этом матче ворота защищал Антон Красоткин. Он смог отразить 27 бросков соперников.

Напомним, что ранее ХК «Сибирь» проиграли на выезде «Амуру» . Счет составил 0:3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер