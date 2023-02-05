Новосибирцы одержали победу. Фото: hcsibir.ru/
ХК «Сибирь» победила «Адмирал» и заняли первое место в Восточной конференции КХЛ. Матч прошел сегодня 5 февраля.
- Шайбу в основное время в большинстве забросил Тэйлор Бек, а победная на счету Алексея Яковлева, - сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
В этом матче ворота защищал Антон Красоткин. Он смог отразить 27 бросков соперников.
Напомним, что ранее ХК «Сибирь» проиграли на выезде «Амуру» . Счет составил 0:3.
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