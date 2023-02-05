Николаю было 24 года. Фото: vk.com/kamenkanso

В Новосибирске похоронили 24-летнего Николая Селиверства, погибшего на СВО. Об этом КП-Новосибирск подтвердила депутат Каменского сельсовета Юлия Богданова.

- Да, сегодня 5 февраля состоялось прощание и похороны Николая. Похоронен Николай был со всеми воинскими почестями, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Богданова, депутат Каменского сельсовета.

Парня похоронили на Каменском кладбище.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер