На месте второй день дежурят активисты. Фото: предоставлено Евгенией Петуховой

В мэрии Новосибирска объяснили, почему разрешили вырубку деревьев в Нижней Ельцовке. Об этом они сообщили в официальном телеграм-канале «Мэр_и_Я».

- В соответствии с градостроительной документацией города Новосибирска начиная с 2014 года данный земельный участок отнесен к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности. В соответствии с Правилами и регламентом застройщику выдано разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зелёных насаждений. Основания для отказа в выдаче разрешения на данном земельном участке отсутствовали, - говорится в сообщении.

Так же в мэрии пояснили, что оставшиеся леса передали из федеральной собственности в муниципальную.

Напомним, что вырубка леса идет второй день.

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