Пенсионеру нашли 5 февраля. Фото: ПСО "Маяк"
В Новосибирске поиски пенсионерки с рюкзаком и лыжными палками закончились трагедией. Напомним, что женщина пропала 3 февраля.
- Найдена, погибла, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию так же подтвердили.
- Тело заявленной 4 февраля, как без вести пропавшей жительницы Ленинского района г. Новосибирска 1941 года рождения, было обнаружено сегодня в Новосибирском районе. Обстоятельства устанавливаются, - уточнили в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер