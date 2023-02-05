Пенсионеру нашли 5 февраля. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске поиски пенсионерки с рюкзаком и лыжными палками закончились трагедией. Напомним, что женщина пропала 3 февраля.

- Найдена, погибла, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию так же подтвердили.

- Тело заявленной 4 февраля, как без вести пропавшей жительницы Ленинского района г. Новосибирска 1941 года рождения, было обнаружено сегодня в Новосибирском районе. Обстоятельства устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

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