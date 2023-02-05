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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:00

Самолет из Магнитогорска не смог приземлится в новосибирском аэропорту «Толмачево»

Все из-за проблем с механизмом крыла
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Самолету пришлось уходить на второй круг.

Самолету пришлось уходить на второй круг.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Магнитогорска не смог приземлится в аэропорту «Толмачево». Об этом сообщили в телеграм-канале «Aviaincident».

- Экипаж самолета доложил о срабатывании индикации неисправности предкрылков на предпосадочной прямой, - говорится в сообщении.

Самолету пришлось уйти на второй круг, а через пару минут благополучно приземлился в аэропорту.

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