В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по снегоход-кроссу

В соревнованиях участие принял спортсмены из Омской и Кемеровоской области, Красноярского края. Фото: sport.nso.ru

В Новосибирске 4 февраля прошли Всероссийские соревнования по снегоход-кроссу. Участники из 5 точек Сибирского Федерального округа.

- Приехали очень сильные спортсмены, среди них мастера спорта, многие выступали в составе сборной России, - рассказал Сергей Карачинцев, президент Федерации мотоциклетного спорта Новосибирской области.

В соревнованиях приняли участие 31 спортсмен. Парни соревновались в нескольких категориях.

Новосибирск не остался без наград. В классе «Суперспорт В» первым стал Андрей Вузов, вторым – Антон Черниченко. В кросс-сноубайке в классе «Открытый» второе место занял Денис Бибко, в классе «Хобби» - Игорь Кулыгин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер