В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по снегоход-кроссу

В соревнованиях участие принял спортсмены из Омской и Кемеровоской области, Красноярского края. Фото: sport.nso.ru
В Новосибирске 4 февраля прошли Всероссийские соревнования по снегоход-кроссу. Участники из 5 точек Сибирского Федерального округа.
- Приехали очень сильные спортсмены, среди них мастера спорта, многие выступали в составе сборной России, - рассказал Сергей Карачинцев, президент Федерации мотоциклетного спорта Новосибирской области.
В соревнованиях приняли участие 31 спортсмен. Парни соревновались в нескольких категориях.
Новосибирск не остался без наград. В классе «Суперспорт В» первым стал Андрей Вузов, вторым – Антон Черниченко. В кросс-сноубайке в классе «Открытый» второе место занял Денис Бибко, в классе «Хобби» - Игорь Кулыгин.
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