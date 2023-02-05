«Мы дежурим два дня»: новосибирцы записали обращение против вырубки леса в Нижней Ельцовке

Активисты записали видео обращение. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы записали обращение против вырубки леса в Нижней Ельцовке.

- Мы дежурим два дня. Тут должны вырубить 930 деревьев в краснокнижном бору! Мы связались со всеми чиновниками, - говорится в видео.

Напомним, что министр природы раскритиковали вырубку леса в Нижней Ельцовке. Работы проходят на территории бывшего лагеря «Юный медик».

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