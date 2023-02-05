«Надеюсь, все деревья останутся в вертикальном положении»: минприроды выступило с резкой критикой вырубки леса в Нижней Ельцовке

В Нижней Ельцовке вырубают деревья. Фото: предоставлено местными активистами

Минприроды выступило с резкой критикой вырубки леса в Нижней Ельцовке. Свою позицию министр Евгений Шестернин высказал в телеграмм-канале.

- Я, как раз понимаю людей, которые пытаются бороться с рубкой. Пусть даже переходя красные линии. Но некоторые жители Нижней Ельцовки не понимают, что министерство на их стороне и делает всё, чтобы не было ни стройки, ни рубки, - написал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области. - Сегодня мне сообщили, что рубят деревья. Как оказалось, разрешение всё-таки дали. Сейчас депутат и специалист министерства выехали в Нижнюю Ельцовку, чтобы остановить рубку. В понедельник этим вопросом будет заниматься природоохранная прокуратура.

Евгений Анатольевич так же выложил в телеграмм-канале на каком основании начали рубить лес. Как оказалось, там планируют построить новые жилые дома.

- Надеюсь, что с завтрашнего дня ситуация изменится и все деревья останутся в вертикальном положении, - подытоживает ситуацию министр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер