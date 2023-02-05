К девушке приезжали спасатели. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске 24-летняя девушка оказалась запертой на балконе. Инцидент произошел днем 4 февраля на улице Кошурникова в Дзержинском районе.

- Девушка долгое время находится на балконе, не может попасть в квартиру. Помощь оказана, - сообщили спасатели в группе «МАСС (16+)».

Спасатели запустили девушку в квартиру. В медицинской помощи она не нуждалась.

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