К девушке приезжали спасатели.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске 24-летняя девушка оказалась запертой на балконе. Инцидент произошел днем 4 февраля на улице Кошурникова в Дзержинском районе.
- Девушка долгое время находится на балконе, не может попасть в квартиру. Помощь оказана, - сообщили спасатели в группе «МАСС (16+)».
Спасатели запустили девушку в квартиру. В медицинской помощи она не нуждалась.
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