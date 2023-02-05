К делу подключилась полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Полиция прокомментировала избиение новосибирского студента возле бара. Напомним, что трое мужчина напали на 20-летнего парня и его брата. В Первомайском сквере студенты увидели, как неизвестные разговаривают с девушкой на повышенных тонах. Они решили заступиться за нее.

- 22 января в полицию поступило заявление от 20-летнего жителя города Новосибирска об уличном конфликте в 1.10 в Первомайском сквере. Потерпевший с телесными повреждениями обратился в больницу. Его отправили на медэкспертизу, чтобы установить тяжесть полученных повреждений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители ищут участников драки и свидетелей.

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