«Вышла на станции и пропала»: в Новосибирской области ищут пенсионерку с зеленым рюкзаком и лыжными палками

Пенсионерка поехала на дачу и пропала. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирской области волонтеры ищут 82-летнюю Горову Любовь Павловну. Пенсионерка пропала 3 февраля.

- Любовь Павловна вышла с электрички на станции Комаровка. Она ехала на дачу в СНТ. Куда дальше направилась – непонятно, - рассказал КП-Новосибирск Павел Злобин, руководитель ПСО «Маяк».

Рост пенсионерки 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, диной до плеч, глаза голубые. С собой у нее был зеленый рюкзак и лыжные палки.

- Она была одета в серое синтепоновое пальто с капюшоном с опушкой, белую вязаную шапку, белый вязаный шарф, белые варежки, синие сапоги дутыши, - уточнили волонтеры.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Горовой Любови Павловны, сообщите по телефону 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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