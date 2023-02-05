В Новосибирске возле многоэтажки собрались пожарные машины: рассказываем, что происходит

К дому стянулись пожарные машины. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске возле многоэтажки собрались пожарные машины. Их заметили в Заельцовском районе на улице Кузьмы Минина 9/1.

- Стоят 12 пожарных машин. Выясняем подробности, - сообщили в группе «АСТ-54».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в доме произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на 15 этаже.

- Причина срабатывания не установлена, - уточнили в пресс-службе.

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