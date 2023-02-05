В Новосибирске возле многоэтажки собрались пожарные машины: рассказываем, что происходит

К дому стянулись пожарные машины. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске возле многоэтажки собрались пожарные машины. Их заметили в Заельцовском районе на улице Кузьмы Минина 9/1.
- Стоят 12 пожарных машин. Выясняем подробности, - сообщили в группе «АСТ-54».
Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в доме произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на 15 этаже.
- Причина срабатывания не установлена, - уточнили в пресс-службе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер