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НовостиОбщество5 февраля 2023 5:49

В Мошковском районе простились с погибшими на СВО Иваном Юрьиным и Евгением Буториным

Похороны состоялись 3 и 4 февраля
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчины поехали в зону СВО добровольцами. Фото: газета "Мошковская новь"

Мужчины поехали в зону СВО добровольцами. Фото: газета "Мошковская новь"

В Мошковском районе простились с погибшими на СВО Иваном Юрьиным и Евгением Буториным. Мужчины отправились на спецоперацию добровольцами.

- Иван жил в селе Белоярка. Его все ласково называли Ванечкой, - рассказала КП-Новосибирск Тамара Некрасова, директор Дубровинского КДО. – Его отец может им гордится.

Ивана Юрьина похоронили в селе Белоярка, а Евгения Буторина – в селе Успенка Новосибирской области.

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