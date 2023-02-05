Мужчины поехали в зону СВО добровольцами. Фото: газета "Мошковская новь"
В Мошковском районе простились с погибшими на СВО Иваном Юрьиным и Евгением Буториным. Мужчины отправились на спецоперацию добровольцами.
- Иван жил в селе Белоярка. Его все ласково называли Ванечкой, - рассказала КП-Новосибирск Тамара Некрасова, директор Дубровинского КДО. – Его отец может им гордится.
Ивана Юрьина похоронили в селе Белоярка, а Евгения Буторина – в селе Успенка Новосибирской области.
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