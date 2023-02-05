Мужчины поехали в зону СВО добровольцами. Фото: газета "Мошковская новь"

В Мошковском районе простились с погибшими на СВО Иваном Юрьиным и Евгением Буториным. Мужчины отправились на спецоперацию добровольцами.

- Иван жил в селе Белоярка. Его все ласково называли Ванечкой, - рассказала КП-Новосибирск Тамара Некрасова, директор Дубровинского КДО. – Его отец может им гордится.

Ивана Юрьина похоронили в селе Белоярка, а Евгения Буторина – в селе Успенка Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер