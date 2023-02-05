«Экстренно тормозил»: самолет «Пхукет-Москва» повредил шины во время взлета

У самолета повреждены шины. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
С Пхукета не смогли улететь 306 пассажиров. 4 февраля самолет «Пхукет-Москва» должен был вылететь из аэропорта. Однако, во время взлета что-то пошло не так.
- При движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиром экипажа принято решение о прекращении взлета по технической причине. В процессе экстренного торможения, повреждены пневматические шины самолета, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
После инцидента прокуратура начала проверку. Известно, что среди 306 пассажиров 38 детей.
- Рейс планируют выполнить сегодня на другом самолете, - уточнили в ведомстве.
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