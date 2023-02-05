В Новосибирске неизвестный водитель сбил 27-летнего мужчину и уехал

Мужчину сбили на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске водитель на иномарке сбил мужчину на пешеходном переходе и уехал. ДТП произошло вечером 4 февраля в Ленинском районе.
- С15:30 до 16:05 неизвестный водитель на неустановленной машине по улице 9-ой Гвардейской дивизии у дома №1 сбил пешехода и уехал, - сообщили в ГИБДД . – Пострадал 27-летний мужчина.
Со слов очевидцев, за рулем сидел пожилой мужчина с пассажиркой.
- Машина «Тойота Королла», серого либо белого цвета, - уточнили в ведомтсве.
Известно, что мужчину отвезли в больницу.
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