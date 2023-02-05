За демонтаж заплатят больше 500 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа ледяных фигур в центре. Речь идет о Театральном сквере. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчик - «Городская дирекция творческих программ».
По данным сайта, работы оценили в 515 тысяч 833 рубля.
- Работы по демонтажу ледяных композиций на новогодней площадке на территории Театрального сквера города Новосибирска, - говорится на сайте.
Демонтировать ледяные композиции подрядчик должен будет до 14 февраля.
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