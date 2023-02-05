«Поругалась с мамой и ушла»: в Новосибирской области волонтеры искали 13-летнюю школьницу

Девочку нашли. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ
В Новосибирской области волонтеры искали 13-летнюю школьницу. Известно, что 4 февраля ребенок ушел из дома в поселке Садовый в Новосибирской области.
- Девочка ушла из дома после ссоры с мамой, - рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Волонтеры разместили ориентировку в соцсетях, но буквально через 5 минут обновили с подписью: «Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!».
- Девочка сама вернулась домой, - отметила Алеся Яблонских.
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