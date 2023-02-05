Жительница Новосибирска пожаловалась на нечищеную дорогу к остановке

Тропинку протоптали сами люди. Фото: предоставлено Еленой
Жительница Новосибирска пожаловалась на нечищеную остановку. Об этом КП-Новосибирск рассказала читательница.
- Речь идет об остановке «Куприна» на улице Никитина. Отсюда транспорт идет в сторону ТЦ «Континент». Тут, как и прежде ничего не изменилось. Снег не чищен, - рассказал Елена, читательница КП-Новосибирск.
На кадрах, записанный Еленой, видно, что к остановке ведет маленькая тропинка. Видимо, она протоптана самыми жителями массива.
- У нас ничего не меняется, - подытоживает женщина.
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