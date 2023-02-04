В Новосибирске суд отправил под стражу директора МКУ «Кировское»

Директора МКУ "Кировское" подозревают в получении взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Новосибирска отправил под стражу директора МКУ «Кировское» Юрия Гринчука до 30 марта 2023 года. Гринчук подозревается в получении взятки.

— В судебном заседании следователь поддержал ходатайство, прокурор просил его удовлетворить, защитник указывал на отсутствие оснований для заключения обвиняемого под стражу, указывал на возможность избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, — говорится на сайте суда.

Напомним, ранее уголовное дело возбудили в отношении в отношении главы Чановского района Виктора Губера. Он также обвиняется в получении взятки.

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