Глава СКР поручил провести проверку по факту избиения 12-летнего мальчика с пороком сердца

Бастрыкин поручил взять случай с избиением мальчика на контроль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после того, как двое взрослых мужчин избили шестиклассника с пороком сердца возле школы №212 в Новосибирске.

— Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СКР.

Напомним, мама школьника рассказала, что ее сын получил травмы предплечья и зубов после того, как мужчины ударили его. По ее подозрениям, это мог быть кто-то из родителей учеников этой же школы, но из младших классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От удара погнулись брекеты, треснули зубы»: в Новосибирске отец с другом избили 12-летнего школьника, заступаясь за сына

Стало известно, за что двое мужчин избили 12-летнего школьника с пороком сердца (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер