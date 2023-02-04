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НовостиОбщество4 февраля 2023 17:31

Глава СКР поручил провести проверку по факту избиения 12-летнего мальчика с пороком сердца

Мальчика избили на территории школы №212
Надежда РЫЖКИНА
Бастрыкин поручил взять случай с избиением мальчика на контроль.

Бастрыкин поручил взять случай с избиением мальчика на контроль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после того, как двое взрослых мужчин избили шестиклассника с пороком сердца возле школы №212 в Новосибирске.

— Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СКР.

Напомним, мама школьника рассказала, что ее сын получил травмы предплечья и зубов после того, как мужчины ударили его. По ее подозрениям, это мог быть кто-то из родителей учеников этой же школы, но из младших классов.

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