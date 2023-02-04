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НовостиОбщество4 февраля 2023 16:02

«Чудом успел выскочить»: Новосибирский орнитолог чуть не сбила лося

Новосибирский орнитолог чуть не сбила лося
Надежда РЫЖКИНА
Лось едва не попал под колеса. Фото: кадр из видео.

Лось едва не попал под колеса. Фото: кадр из видео.

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер чуть не сбила лося на дороге до Санкт-Петербурга. Видео с регистратора в машине она выложила в своем Telegram-канале.

— Я этого лося заметила, когда ехала в своем направлении, а потом развернулась и подъехала к нему, чтобы помочь ему перейти дорогу. Я просигналила об опасности, остановила ряд машин, мы предупредили встречных. Лось все равно попер прямо под грузовик, но чудом выскочил, — рассказала Елена Шнайдер КП-Новосибирск.

Напомним, в июне 2022 года в новосибирском Академгородке иномарка сбила лося. Животное после наезда скончалось.

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