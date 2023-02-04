Студента, заступившегося за девушку, избила и изрезала толпа в баре

На студента и его брата с ножом напала толпа незнакомцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Новосибирске трое мужчин напали на 20-летнего студента и его брата. Они оба выпивали в баре, пошли домой во втором часу ночи. На перекрестке улицы Максима Горького и Красного проспекта они увидели, что трое мужчин на повышенных тонах разговаривают с девушкой. Братья решили заступиться за нее.

Потасовка завязалась в Первомайском сквере. К троим нападавшим добавились еще трое мужчин из бара. Студента несколько раз сбивали с ног и порезали ножом: один удар был нанесен в спину, в сантиметре от позвоночника, второй - в грудь.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать, когда произошла драка.

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