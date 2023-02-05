Похолодание до -17 и дымка придут в Новосибирск

В Новосибирске резко похолодает к вечеру. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ночью на 5 февраля похолодает до -17…-19 градусов, в пригороде может быть и все -24. Днем будет -8…-10, однако уже к вечеру похолодает до -15…-17 градусов.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Изморозь. На дорогах местами гололедица. В воздухе скопятся вредные частицы, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -16…-21 градусов, местами до -27. По северу региона будет теплее, около -10…-15. Днем ожидается -7…-12, местами до -18. По северу местами пройдет небольшой снег. При прояснениях туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица.

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