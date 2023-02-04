У зеленой кометы появился конкурент: новосибирский астрофотограф снял туманность Ориона

Фотограф сделал снимок туманности в 20 километрах от Новосибирска. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков показал снимок туманности Ориона. Фотографировал он в 20 километрах от города, а кадр создавал около четырех часов.

— Большинство людей были уверены, что 2 февраля наступило лучшее время для наблюдения кометы C/2022 Е3. Но как бы не так — съемкам начала мешать Луна, а что можно снимать на засвеченном небе? Правильно: какую-нибудь попсу в узкополоске! Вот и решил я повторить подвиг Космического телескопа Хаббл и снять туманность Ориона. Правда, атмосфера была просто кошмарной, турбуленция адовая, так что нужно повторить в более благоприятных условиях, — поделился фотограф в соцсетях.

Новосибирец планирует снять еще две туманности: Голову Дельфина и Летучую Мышь. Напомним, ранее он делился своими снимками кометы.

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