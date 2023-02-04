Грустная овчарка, катающаяся на трамвае в Новосибирске, обрела новый дом

Овчарку назвали Пальмой. Фото: предоставлено героиней публикации.

Грустная овчарка, которая несколько дней каталась в одиночестве на трамвае в Новосибирске, нашла новый дом. Сначала новая хозяйка, заводчица овчарок, взяла собаку на передержку, но потом решила оставить.

— Я думаю, что её выкинули. Столько дней собака каталась по городу, столько о ней писали и не нашли хозяина. Плюс очень худая, явно не три дня гуляет. Собака явно была домашняя. В доме ведет себя адекватно, на кошек не реагирует, с собаками тоже контактирует нормально, — рассказала изданию «Царьград Новосибирск» нынешняя владелица овчарки Олеся.

Клейма у собаки не оказалось, ориентировочно ей шесть лет. Овчарка получила новую кличку — Пальма, в честь собаки из одноименного фильма. У Олеси это уже вторая спасенная собака, а всего у девушки восемь четвероногих друзей.

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