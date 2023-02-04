26-летний мобилизованный из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Прощание пройдет 5 февраля. Фото: соцсети.

26-летний мобилизованный Роман Томилов из Куйбышевского района Новосибирской области погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в районной администрации.

— Томилов Роман Алексеевич родился 24 ноября 1996 года и вырос в селе Верх-Ича. В 2014 году окончил Верх-Ичинскую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Куйбышевский филиал НГПУ на факультет математики и информатики. В 2019 году успешно его окончил и был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, — рассказали в администрации Куйбышевского района.

В 2020 году Роман демобилизовался. 26 сентября 2022 года был призван в рамках мобилизации. 25 января 2023 года молодой человек погиб. Прощание с погибшим состоится 5 февраля с 11.00 до 14.00 в Верх-Ичинской школе. Похороны пройдут в 14.00.

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