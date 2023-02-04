На Красном проспекте в Новосибирске столкнулись пять машин

На перекрестке столкнулись пять машин. Фото: предоставлено Олегом Викторовичем.

Массовая авария произошла в Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Свердлова. В субботу. 4 февраля, там столкнулись пять автомобилей, едущих друг за другом.

— Из серии — нарочно не придумаешь! Как можно было так умудриться, да еще в выходной день, на выделенной полосе, у перекрестка?! Берегите себя, аккуратнее на дороге, будьте предельно внимательны за рулем, очень скользко!

Напомним, сегодня утром произошла еще одна авария на улице Большевистской. Там столкнулись Mazda и бетономешалка: первая от удара врезалась в другой автомобиль, Honda. К счастью, никто не пострадал.

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