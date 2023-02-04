В Новосибирске на площадке перед старым аэропортом собрались несколько десятков человек

На месте дежурит полиция.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске 4 февраля на улице Северной перед старым аэропортом собралась группа горожан. В 15.00 там была заявлен митинг против повышения тарифов ЖКХ.
На площади собралось менее ста человек, основная часть из них — студенты. Собрались они позже запланированного, так как перед аэропортом начали чистить снег.
Стоит отметить, что мэрия согласовала проведение мероприятия на данном участке. На месте дежурит полиция.
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