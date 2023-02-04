Хочу на пляж! манул Снежинка из Новосибирского зоопарка покаталась на песке под зимним солнцем

Неугомонная Снежинка вертелась на солнышке, ища удобную позу. Фото: кадр из видео Анны Новиковой.

Манул Снежинка и ее братишки наслаждаются зимой в Новосибирском зоопарке. В холода эти кошечки превратились в большие пушистые шарики.

Постоянная гостья зоопарка Анна Новикова поймала в объектив, как подросшие манулята проводят пятницу. Снежинка сначала поводила мордочкой возле миски, засыпанной снегом, будто пыталась найти там что-нибудь вкусненькое. А потом решила погреться в солнечных лучах, катаясь по песочку на снегу и подставляя солнышку то левый, то правый бок.

Напомним, Снежинка - теперь одна из главных любимиц новосибирцев. Кошечке уже больше полугода. Недавно Анна Новикова засняла, как Снежинка случайно села на шпагат, пока точила коготки.

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