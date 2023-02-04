Общественница из Новосибирска попросила Бастрыкина остановить разрушение Военного городка

Здания Военного городка постепенно ветшают и разрушаются. Фото: Сергей Завражных.

Новосибирская общественница Елена Гавровская попросила председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина остановить разрушение Военного городка 17.

— Помогите остановить вандалов, найдите виновных из числа должностных лиц, допустивших это варварство, и накажите их! Призовите к восстановлению справедливости и законности! — приводит слова общественницы издание «ЧС-Инфо».

Напомним, ранее предполагалось, что на территории Военного городка будет создан патриотический музейный кластер. Однако земля так и не была передана Новосибирской области из ведения Минобороны РФ. В конце января реконструкцию перенесли на неопределенный срок. При этом здания продолжают ветшать и разрушаться. В конце 2022 года после вмешательства Бастрыкина в Военном городке отреставрировали памятник 85-й Ленинградско-Павловской дивизии.

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