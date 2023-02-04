«Сделал кульбит в воздухе»: в Новосибирске Mazda въехала в бетономешалку на улице Большевистской

На Большевистской произошло тройное ДТП. Фото: кадр из видео "АСТ-54".
Утром в субботу, 4 февраля, в Новосибирске на улице Большевистской произошло тройное ДТП.
— Со слов очевидцев, водитель за рулём кроссовера Mazda CX-5 влетел в поворачивающую направо бетономешалку. После столкновения японский кроссовер, сделав кульбит воздухе, приземлился на автомобиль Honda, который двигался в попутном направлении, — рассказали в группе «АСТ-54».
Сообщений о пострадавших в аварии не поступало. В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом.
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