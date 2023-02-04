Морозы до -30: синоптики опубликовали точный прогноз погоды в Новосибирске на февраль 2023

Синоптики озвучили точный прогноз погоды на февраль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Точный прогноз погоды в Новосибирске на февраль 2023 года опубликовали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Согласно нему, сибиряки еще померзнут при 30-градусных морозах, хотя в целом месяц окажется теплее нормы.

— Средняя месячная температура воздуха ожидается -13...-15 градусов, что около и выше нормы на 1 градус. В первой декаде преобладающая температура воздуха ночью будет - 21...-26 градусов, местами - 30, днем -10...-15, местами - 16...-21. Во второй и третьей декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -15...-20 градусов до -20...-25, местами -30, днем от -5...-10 до -14...-19, — рассказали синоптики.

Снега за месяц выпадет также в пределах нормы, по востоку области больше нормы 9-24 мм. Снег ожидается в конце первой декады и в большинстве дней второй и третьей декад.

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