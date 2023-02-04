Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В полиции начали проверку после того, как шестиклассника с пороком сердца избили взрослые мужчины.

— 2 февраля в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику на улице в Ленинском районе г. Новосибирска. Ребенка госпитализировали. Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Напомним, о случае сообщила мать ребенка. Она рассказала в соцсетях о том, что до избиения он дважды перенес операцию на сердце.

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