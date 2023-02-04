Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево откроют 9 февраля

Обновленный аэропорт примет 9 февраля первых пассажиров. Фото: аэропорт Толмачево.

9 февраля 2023 года в новосибирском аэропорту Толмачево официально откроется новый терминал. Это произойдет в знаменательную дату — 100-летие российской гражданской авиации.

— Обновленный аэровокзал примет первых пассажиров. Новый пассажирский терминал площадью более 58 тыс. квадратных метров. оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Запланированная пропускная способность — 1 844 пассажиров в час, — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, строительство нового терминала началось в августе 2020 года, закончить его изначально планировали в конце 2022 года.

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