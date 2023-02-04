«Не вышли связь»: под Новосибирском дети-лыжники пропали во время похода

Группа туристов не вышла со спасателями вовремя на связь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели МЧС отправились на поиски двух взрослых и 10 детей, которые пошли в поход на лыжах и не вышли вовремя на связь.

— Группа из Искитима пошла в поход на два дня с 27 по 28 января. Они должны были выйти на связь со спасателями в 17.30. На поисковые работы были отправлены две группы Искитимского и Бердского поисково-спасательных отрядов. У спасателей был ориентир, что туристы должны остановиться на ночлег в районе реки Чем. Только в 03:40 28 января их удалось обнаружить. Выяснилось, что в помощи туристы не нуждались, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Этот случай хорошо закончился потому, что группа была зарегистрирована. Но многие кончаются трагедией. Так, в мае 2019 группу из девяти туристов в Республике Алтай накрыла лавина. Семеро из них погибло, а о ЧП стало известно лишь на вторые сутки.

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