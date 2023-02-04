Новый подземный переход в метро на площади Маркса начали строить в Новосибирске

Ждать открытия входа придется как максимум до апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом торговом центре «Гранит» в Новосибирске сдали, но не открыли вход на станцию метро «Площадь Маркса». Его ввели в эксплуатацию 26 декабря 2022 года, но пройти туда к поездам нельзя: еще не построен пешеходный переход.

— Проектной документацией торгового комплекса предусмотрен вход в строящийся подземный пешеходный переход от вестибюля торгового центра. С заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию подземного перехода, застройщик не обращался, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

Как сказано в тексте разрешения, опубликованном на муниципальном портале Новосибирска, срок действия документа заканчивается 12 апреля 2023 года. Еще один вход должен появиться в вестибюле реконструируемой гостиницы «Турист».

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