В России вырос спрос на репетиторов китайского языка

Россияне стали в четыре раза чаще искать преподавателей по китайскому языку.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Россияне стали в четыре раза чаще искать преподавателей по китайскому языку. Такие данные приводят аналитики платформы «Авито» по итогам января этого года в сравнении с январем прошлого. В тройке лидеров также оказались корейский и арабские языки.
— Популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом. Наибольшим спросом пользуются занятия по китайскому языку: в этом январе преподавателей искали в четыре раза чаще, чем в прошлом году. Также существенным спросом пользовались репетиторы по корейскому языку — спрос вырос в три раза. В топ вошел и арабский язык — репетиторов со знанием этого языка искали вдвое чаще (+110%), — цитирует аналитиков издание NEWS.ru.
Также выросло число запросов на индивидуальные занятия с репетиторами по английскому языку (+27%), немецкому (+34%) и испанскому (+22%).
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