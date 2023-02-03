В России вырос спрос на репетиторов китайского языка

Россияне стали в четыре раза чаще искать преподавателей по китайскому языку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне стали в четыре раза чаще искать преподавателей по китайскому языку. Такие данные приводят аналитики платформы «Авито» по итогам января этого года в сравнении с январем прошлого. В тройке лидеров также оказались корейский и арабские языки.

— Популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом. Наибольшим спросом пользуются занятия по китайскому языку: в этом январе преподавателей искали в четыре раза чаще, чем в прошлом году. Также существенным спросом пользовались репетиторы по корейскому языку — спрос вырос в три раза. В топ вошел и арабский язык — репетиторов со знанием этого языка искали вдвое чаще (+110%), — цитирует аналитиков издание NEWS.ru.

Также выросло число запросов на индивидуальные занятия с репетиторами по английскому языку (+27%), немецкому (+34%) и испанскому (+22%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер