В Новосибирской области у 13 младенцев заподозрили редкие наследственные болезни

В январе 2023 года в Новосибирской области родились 1825 детей. Фото: Минздрав НСО

В январе 2023 года в Новосибирской области родились 1825 детей. У 13 младенцев заподозрили редкие наследственные заболевания. Благодаря расширенным результатам неонатального скрининга, выявлять их стало проще.

— Благодаря программе расширенного неонатального скрининга — младенцев теперь дополнительно обследуют еще на 36 наследственных болезней. До сих пор новорожденных тестировали лишь на 5 генетических патологий — фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз. В этом году в список добавили ряд наследственных болезней обмена, первичные иммунодефициты, спинальную мышечную атрофию (СМА), — сообщили в областном минздраве.

Выявлять эти болезни как можно раньше — очень важно. Ведь для их коррекции важно начать принимать лечение как можно раньше. Это не только может сохранить ребенку жизнь, но и снизить риски инвалидности.

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