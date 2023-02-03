«Стая окружила школьницу»: новосибирцы жалуются на агрессивных собак на улице Днепровской

Жители улицы Днепровской в Новосибирске жалуются на стаю агрессивных бродячих собак. Фото: "АСТ-54"

Жители улицы Днепровской в Новосибирске жалуются на стаю агрессивных бродячих собак. По словам людей, животные уже не раз нападали на людей, а недавно — окружили и напугали школьницу. В разведении собак жители улицы обвиняют соседей.

— Этих животных разводят в своей квартире и на участке жители одного из домов по улице Днепровской. Госпожа, которая содержит более 50 собак на компромиссы с муниципальными властями не идёт, животные голодные, заражены паразитами, — рассказали новосибирцы в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Самое интересное, что данные люди не подбирают брошенных больных собак, они разводят их на участке и в квартире, они не выгуливаются, моча и фекалии протекают со 2 этажа в квартиру на 1 этаже. На 1 этаже обрушен потолочный слой, моча протекает в квартиру, где проживает семья с маленьким ребёнком. На участке находятся более 30 собак, которые постоянно приносят помёт. Поголовье щенков и взрослых собак растёт.

По словам людей, собак держат в квартире и не выгуливают. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы утверждают, что написали после случившегося в полицию, прокуратуру, районную администрацию и мэрию.

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