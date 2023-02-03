«Волшебное зеркало и седые усы»: бердчан приглашают в дом-музей артиста Владлена Бирюкова

Музей Владлена Бирюкова работает с 2016 года. Фото: "Ведомости Заксобрания НСО"

Бердский музей Владлена Бирюкова приглашает посетителей. Расположен «Театр Бирюкова» на улице Кирова,1. Называется «театром» музей не случайно: он устроен отдельными маленькими сценами. В самой первой из них — детство артиста, а далее из сцены в сцену раскрывается жизнь и творческий путь Бирюкова.

Открылся музей 2 сентября 2016 года — в день памяти народного артиста России. В нем есть не только экспозиции с личными вещами Владлена Бирюкова, но и интерактивные включения.

— Небольшой экран показывает фрагменты из спектаклей и фильмов с участием Владлена Бирюкова. Устраиваются и коллективные просмотры. Целая серия видеовоспоминаний людей, которые работали с артистом, доступна по куар-кодам, — сообщили «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Уходя из музея, необходимо обязательно посмотреться в зеркало. Когда-то оно стояло в артистическом фойе «Красного факела», и артисты смотрелись в него, чтобы получить желаемую роль. Так и сейчас — если посмотреть в него и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

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