Ми-ми-ми! Рысь из Новосибирского зоопарка проводила рабочую неделю широким зевком

Рысь проводила рабочую неделю широким зевком. Фото: кадр из видео

Рабочая неделя закончилась, впереди выходные. Пятницу проводить решила рысь Новосибирского зоопарка. Этот момент попал на камеру.

Судя по видео, провести выходные рысь планирует лениво: она широко зевает, обводит полуприкрытыми глазами вольер и посетителей. Расслабленное состояние животного не тревожат ни камера, ни щебет птиц.

Напоследок рысь аккуратно топчется лапками по снегу и провожает сонным взглядом последние лучи пятничного солнца.

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