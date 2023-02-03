Известная новосибирская многодетная мама родила 10 ребенка

Зинаида Иост родила 10 ребенка. Фото: соцсети
Известная в Новосибирске многодетная мама Зинаида Иост родила 10 ребенка. Малышку назвали в честь матери. О рождении ребенка Зинаида рассказала у себя на страничке в соцсетях.
— Юбилейная наша 10. Этому миру явно не хватало ещё одной Зинули, — поделилась Зинаида Иост.
С рождением малышки сибиряку поздравили не только близкие и подписчики, но и клиника, где женщина рожала.
— Мы от всей души поздравляем Зину и Александра, и всех братиков и сестричек с пополнением! Желаем крохе крепкого здоровья, отличного аппетита и замечательной способности спать всю ночь напролет! Пусть семья полнится теплом, взаимопониманием и поддержкой, — сообщили в клиническом госпитале «Авиценна».
Ранее КП-Новосибирск писала о Зинаиде и ее истории любви с мужем Александром. Началась она с мелкой аварии во дворе дома. Милиционеры на «УАЗике» спешили на вызов и нечаянно стукнули ее авто. Один из них — Александр решил найти хозяина машины и оформить ДТП как полагается. Так они с Зинаидой и познакомились. В итоге неприятная история превратилась в романтическую.
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