В Новосибирской области на выходных ожидается солнечная и бесснежная погода

На выходных синоптики обещают морозную погоду без температурных перепадов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области на выходных 4 и 5 февраля ожидается солнечная и бесснежная погода. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В субботу, 4 февраля, ночью похолодает до -20…-22 градуса, в пригороде будет еще холоднее — до -26 градусов. Днем потеплеет до -12…-14 градусов. Местами на город опустится туман, на дорогах гололедица, ветер переменный 2-7 м/с. В воскресенье, 5 февраля, ночью ожидается до -17…-19 градусов, в пригороде — до -24 градусов. преимущественно без осадков, ветер переменный 2-7 м/с, — рассказали синоптики.

В области ожидается аналогичная погода днем, но вот ночью будет холоднее. Местами столбики термометров опустятся до -29 градусов.

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