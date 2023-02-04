Выходные в Новосибирске начнутся с тумана и гололедицы

В Новосибирске опять будет дымка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ночью на 4 февраля снова похолодает до -20...-22, в пригороде будет до -26. Днем — -12…-14 градусов.

— Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра слабая, около 2-7 метров в секунду. На территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -18…-23 градуса, местами до -29, днем -11…-16, местами -5…-10. Преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица.

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