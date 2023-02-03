На мосту столкнулись три иномарки.

В Новосибирске на Винаповском мосту произошло тройное ДТП. Авария случилась вечером в пятницу, 3 февраля.

— На Винаповском мосту столкнулись серый универсал Toyota Caldina, чёрный внедорожник, похожий на Toyota Land Cruiser Prado, и белый седан Ford Focus, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Информации о пострадавших в аварии не было. Однако, судя по кадрам с места случившегося, некоторые авто получили сильные повреждения.

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