Новосибирцам назвали 3 этапа проявления застенчивости у ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Психолог рассказала жителям Новосибирска, в каком возрасте ребенок проходит 3 этапа застенчивости. Первый начинается в 7-8 месяцев и длится до года. В это время кроха осознает, где свои люди, а где чужие, и начинает к близким относиться лучше. Второй наступает в 4 года, а третий – в подростковом возрасте.

– В четыре года дети анализируют, у них идет период проявления себя в компании других людей, начинаются взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. Они немного не уверены в себе и своих возможностях, это еще достаточно нежный возраст. Далее в подростковом возрасте ребенок опять становится застенчивым. Он сравнивает себя с другими людьми, пытается познать себя, понять, кто он и каково его место, иногда сомневаясь в своих возможностях, — пишет NEWS.ru со ссылкой на психолога Наталью Наумову.

В период застенчивости детям нужна поддержка, уверена эксперт. Критиковать ребят в такое время не нужно.

Также психолог добавила, что детей нужно принимать такими, какие они есть. Им важно получить от родителей базовое принятие. Важно и дать возможность ребенку проявлять себя, искать таланты. Когда он их найдет в себе, станет успешнее и увереннее.

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