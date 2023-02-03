Новосибирец придумал свой способ общения с телефонными мошенниками

Аферисты звонят новосибирцу достаточно часто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Новосибирска Михаил Докукин нашел способ, как общаться с телефонными мошенниками и не попасться на их удочку. Об этом мужчина рассказал в беседе с «Царьград Новосибирск».

Михаил признался, что аферисты звонят ему достаточно часто. Однако ни одному из них не удалось развести предприимчивого сибиряка.

− Некоторое время назад я решил немного поразвлекаться, и начал беседовать с сомнительными собеседниками от имени несуществующего человека по имени Рахамаджон — кое-какие актерские способности позволяют, − отметил местный житель.

В разговоре Михаил притворяется, будто плохо владеет русским языком. Мошенникам же приходится тратить много времени и сил в попытках объяснить, что кто-то якобы пытается получить кредит на имя «Рахамаджона».

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