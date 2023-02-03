В Новосибирске начали бетонировать опоры Октябрьского моста. Фото: «СпецТрансСтрой»

В Новосибирске начали бетонировать опоры Октябрьского моста. К настоящему времени прежний бетон был уже практически разрушен.

— Существующий бетон был полностью разрушен. Решение о его замене принято в рамках ремонта объекта, — пояснили КП-Новосибирск в компании «СпецТрансСтрой». — Сегодня бетон залили на второй опоре. Объем бетона 36. 1 кубических метра.

Старый бетон был практически разрушен. Фото: «СпецТрансСтрой»

Конкретно — заливать бетон будут в карнизы и сливные призмы опор. Это такие плоскости с небольшим уклоном, находящиеся между массивной частью опоры и ее стойками. Она создана для того, чтобы там не скапливалась вода.

Всего на Октябрьском мосту шесть опор в воде и шесть на берегу — с левого и правого берега города. Сейчас работы ведутся со стороны левого.

Заливать бетон будут в карнизы и сливные призмы опор. Фото: «СпецТрансСтрой»

После того, как этот этап будет завершен, мост продолжат ремонтировать и перейдут к заделыванию трещин и ремонту стоек опоры.

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