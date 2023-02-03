Создатели «Фиксиков» подали в суд на новосибирскую бизнесвумен за продажу фигурок «Симки»

За незаконное использование товарного знака с предпринимательницы хотят взыскать 40 тысяч рублей.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Создатели популярного мультсериала «Фиксики» АО «Аэроплан» подали в суд на новосибирскую предпринимательницу за незаконное использование товарного знака и нарушение авторских прав.
— В исковом заявлении указано, что женщина, которая ранее была зарегистрирована как ИП, предлагала к продаже товар, обладающий техническими признаками контрафактности — персонажей из анимационного сериала «Фиксики». Права на распространение такого товара у предпринимательницы не было, — рассказали в Колыванском районом суде.
За нарушение авторских прав «Аэроплан» хочет взыскать с женщины 40 тысяч рублей компенсации. Судебное заседание назначено на 9 марта 2023 года.
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