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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:37

Создатели «Фиксиков» подали в суд на новосибирскую бизнесвумен за продажу фигурок «Симки»

Женщине грозит штраф за нарушение авторских прав
Надежда КАСЬЯНОВА
За незаконное использование товарного знака с предпринимательницы хотят взыскать 40 тысяч рублей.

За незаконное использование товарного знака с предпринимательницы хотят взыскать 40 тысяч рублей.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Создатели популярного мультсериала «Фиксики» АО «Аэроплан» подали в суд на новосибирскую предпринимательницу за незаконное использование товарного знака и нарушение авторских прав.

— В исковом заявлении указано, что женщина, которая ранее была зарегистрирована как ИП, предлагала к продаже товар, обладающий техническими признаками контрафактности — персонажей из анимационного сериала «Фиксики». Права на распространение такого товара у предпринимательницы не было, — рассказали в Колыванском районом суде.

За нарушение авторских прав «Аэроплан» хочет взыскать с женщины 40 тысяч рублей компенсации. Судебное заседание назначено на 9 марта 2023 года.

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