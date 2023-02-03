Создатели «Фиксиков» подали в суд на новосибирскую бизнесвумен за продажу фигурок «Симки»

За незаконное использование товарного знака с предпринимательницы хотят взыскать 40 тысяч рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Создатели популярного мультсериала «Фиксики» АО «Аэроплан» подали в суд на новосибирскую предпринимательницу за незаконное использование товарного знака и нарушение авторских прав.

— В исковом заявлении указано, что женщина, которая ранее была зарегистрирована как ИП, предлагала к продаже товар, обладающий техническими признаками контрафактности — персонажей из анимационного сериала «Фиксики». Права на распространение такого товара у предпринимательницы не было, — рассказали в Колыванском районом суде.

За нарушение авторских прав «Аэроплан» хочет взыскать с женщины 40 тысяч рублей компенсации. Судебное заседание назначено на 9 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер