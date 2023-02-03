В Новосибирске перекрыли проезд на площади Будагова

В Новосибирске введены очередные дорожные ограничения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске введены очередные дорожные ограничения. В пятницу, 3 февраля, в мэрии сообщили о перекрытии площади Будагова.

— С 21 часа 4 февраля до 12 часов 5 февраля закрывается автомобильное движение транспорта через площадь имени Инженера Будагова, — пояснили в муниципалитете.

Связаны такие меры с монтажом пролетного строения мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

Пока этот участок дороги будет перекрыт, искать пути объезда придется не только автомобилистам, но и общественному транспорту.

Его движение будет организовано по следующим схемам:

Автобусы:

— № 8, 13, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Добролюбова до ул. Щетинкина: ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 9, 36 — на участке от ул. Добролюбова до ул. Гурьевской: ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, ул. Большевистская, далее — по действующей схеме;

— № 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. Щетинкина: Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

Маршрутные такси:

— № 11 — в прямом направлении от ул. Орджоникидзе до ул. Добролюбова: ул. Военная, ул. Прокатная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

— № 30а — на участке от ул. Ленинградской до ул. Саратовской: ул. Никитина, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, ул. Владимировская, далее — по действующей схеме;

— № 30 — на участке от ул. Саратовской до ул. Ленинградской: ул. Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Никитина, далее — по действующей схеме.

— троллейбус № 13 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

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